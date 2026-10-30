Serie B, le designazioni arbitrali della 10ª giornata: Arena per Palermo-Vicenza, Calzavara dirige Sampdoria-Entella
30/10/2026 | 13:40:56
Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la decima giornata di Serie BKT. L’AIA ha reso noti gli arbitri delle gare del prossimo turno di campionato, in programma tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.
CREMONESE – BENEVENTO Sabato 31/10 h. 15:00
MARINELLI
CORTESE – RUSSO
IV: GIANQUINTO
VAR: MARINI
AVAR: PICCININI
MODENA – MANTOVA Sabato 31/10 h. 15:00
FOURNEAU
RICCI – RINALDI
IV: POLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: COSSO
SÜDTIROL – CESENA Sabato 31/10 h. 15:00
DI MARCO
GARZELLI – EL FILALI
IV: PERENZONI
VAR: RUTELLA
AVAR: MASSIMI
CATANZARO – PADOVA Sabato 31/10 h. 17:15
TURRINI
BIFFI – DJURDJEVIC
IV: MAROTTA
VAR: GIUA
AVAR: BARONI
SAMPDORIA – VIRTUS ENTELLA Sabato 31/10 h. 19:30
CALZAVARA
CAVALLINA – TEMPESTILLI
IV: GALIPÒ
VAR: GARIGLIO
AVAR: MAGGIONI
AREZZO – ASCOLI Domenica 1/11 h. 15:00
DRIGO
CALAIANNI – SANTAROSSA
IV: SACCHI J. L.
VAR: SANTORO
AVAR: DI VUOLO
AVELLINO – PISA Domenica 1/11 h. 15:00
BONACINA
REGATTIERI – GIUGGIOLI
IV: PERRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI PAOLO
EMPOLI – JUVE STABIA Domenica 1/11 h. 15:00
MADONIA
MONACO – LAURI
IV: RAPUANO
VAR: PICCININI
AVAR: PATERNA
HELLAS VERONA – CARRARESE Domenica 1/11 h. 17:15
TREMOLADA
SCARPA – DELLA MEA
IV: GALIFFI
VAR: MASSIMI
AVAR: PRONTERA
PALERMO – VICENZA Domenica 1/11 h. 19:30
ARENA
POLITI – BELSANTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: BARONI
AVAR: MAZZOLENI