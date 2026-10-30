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Serie B, le designazioni arbitrali della 10ª giornata: Arena per Palermo-Vicenza, Calzavara dirige Sampdoria-Entella

30/10/2026 | 13:40:56

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Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la decima giornata di Serie BKT. L’AIA ha reso noti gli arbitri delle gare del prossimo turno di campionato, in programma tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.

 

CREMONESE – BENEVENTO Sabato 31/10 h. 15:00

 

MARINELLI

 

CORTESE – RUSSO

 

IV: GIANQUINTO

 

VAR: MARINI

 

AVAR: PICCININI

 

MODENA – MANTOVA Sabato 31/10 h. 15:00

 

FOURNEAU

 

RICCI – RINALDI

 

IV: POLI

 

VAR: DI PAOLO

 

AVAR: COSSO

 

SÜDTIROL – CESENA Sabato 31/10 h. 15:00

 

DI MARCO

 

GARZELLI – EL FILALI

 

IV: PERENZONI

 

VAR: RUTELLA

 

AVAR: MASSIMI

 

CATANZARO – PADOVA Sabato 31/10 h. 17:15

 

TURRINI

 

BIFFI – DJURDJEVIC

 

IV: MAROTTA

 

VAR: GIUA

 

AVAR: BARONI

 

SAMPDORIA – VIRTUS ENTELLA Sabato 31/10 h. 19:30

 

CALZAVARA

 

CAVALLINA – TEMPESTILLI

 

IV: GALIPÒ

 

VAR: GARIGLIO

 

AVAR: MAGGIONI

 

AREZZO – ASCOLI Domenica 1/11 h. 15:00

 

DRIGO

 

CALAIANNI – SANTAROSSA

 

IV: SACCHI J. L.

 

VAR: SANTORO

 

AVAR: DI VUOLO

 

AVELLINO – PISA Domenica 1/11 h. 15:00

 

BONACINA

 

REGATTIERI – GIUGGIOLI

 

IV: PERRI

 

VAR: CAMPLONE

 

AVAR: DI PAOLO

 

EMPOLI – JUVE STABIA Domenica 1/11 h. 15:00

 

MADONIA

 

MONACO – LAURI

 

IV: RAPUANO

 

VAR: PICCININI

 

AVAR: PATERNA

 

HELLAS VERONA – CARRARESE Domenica 1/11 h. 17:15

 

TREMOLADA

 

SCARPA – DELLA MEA

 

IV: GALIFFI

 

VAR: MASSIMI

 

AVAR: PRONTERA

 

PALERMO – VICENZA Domenica 1/11 h. 19:30

 

ARENA

 

POLITI – BELSANTI

 

IV: ALLEGRETTA

 

VAR: BARONI

 

AVAR: MAZZOLENI

 