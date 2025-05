Serie B, le designazioni arbitrali dei playoff

19/05/2025 | 13:30:48

L’AIA ha comunicato tramite i propri canali ufficiali le designazioni arbitrali inerenti alle sfide valide per le semifinali d’andata dei play-off di Serie B. Catanzaro-Spezia sarà affidata a Bonacina, mentre toccherà a Collu dirigere Juve Stabia-Cremonese. Ricordiamo che le gare di semifinali e finale sono da disputarsi in andata e ritorno.

Le partite d’andata si terranno sui campi delle peggio piazzate in classifica, vale a dire Juve Stabia (5ª) e Catanzaro (6ª), a dispetto della Cremonese (4ª) e dello Spezia (3º). Delle quattro semifinaliste di questa edizione, due erano presenti anche nelle semifinali del 2023-24, vale a dire Cremonese e Catanzaro.

Di seguito le designazioni arbitrali:

Catanzaro-Spezia 21 Maggio h. 20.30

Bonacina

Tegoni-Rossi M.

Iv: Colombo

Var: Gariglio

Avar: Pezzuto

Juve Stabia-Cremonese 21 Maggio h. 20.30

Collu

Bacini-Ricci

Iv: Sozza

Var: Meraviglia

Avar: Ghersini

Foto: logo Serie B