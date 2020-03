Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: sedici squalificati, due turni a Marin

Sono 16 i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo a margine dell’ottava giornata di ritorno di Serie B, tutti per un turno a eccezione di Marin, fermato per due gare. Questo il comunicato:

“Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, nel proprio settore, acceso un bengala, un fumogeno ed un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MARIN Marius Mihai (Pisa): per avere, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara epiteti

insultanti.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLI Francesco (Pisa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

RICCARDI Davide (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADDAE Bright (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ARINI Mariano (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BROSCO Riccardo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BURRAI Salvatore (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIAW Davide Djily (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DRUDI Mirko (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GERMONI Luca (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LETIZIA Gaetano (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MALLAMO Alessandro (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PALMIERO Luca (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SIEGA Nicholas (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TONUCCI Denis (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”.