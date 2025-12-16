Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 16a giornata

16/12/2025 | 15:30:13

Il Giudice Sportivo della Serie B, ha reso note le decisioni dopo la 16a giornata del torneo cadetto. Da segnalare la squalifica a Giorgio Gorgone per due partite.

Ecco il comunicato del Giudice Sportivo:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata i sostenitori delle Società Bari, Carrarese, Cesena, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Padova, Palermo, Reggiana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 3000,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette e numerosi bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

OZILIO MOREIRA PACHECO Fellipe Jack (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TRONCHIN Simone (Südtirol): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORREIA Omar (Juve Stabia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DI MARIO Stefano (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HARDER Jonas (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARRAS Manuel (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAPETTI Andrea (Reggiana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PEREZ MUNOZ Enrique (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TONOLI Daniel (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 3.000,00

GORGONE Giorgio (Pescara): ammonizione (Prima sanzione); e per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, e per avere, inoltre, urlando, per tutto il tragitto che conduce agli spogliatoi, continuato a rivolgere all’arbitro espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MIGNANI Michele (Cesena): per avere, al 48° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

Foto: sito Serie B