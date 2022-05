Serie B, le date dei playoff e dei playout

La Lega di Serie B ha ufficializzato le date dei playoff e playout del torneo cadetto 2021/2022.

Campionato Serie BKT 2021/2022

Date gare playoff e playout

Playoff per l’ammissione al Campionato di Serie A

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 13 maggio 2022 (6ª vs 7ª)

Sabato 14 maggio 2022 (5ª vs 8ª)

Semifinali (andata)

Martedì 17 maggio 2022 (6ª/7ª vs 3ª)

Mercoledì 18 maggio 2022 (5ª/8ª vs 4ª)

Semifinali (ritorno)

Sabato 21 maggio 2022 (3ª vs 6ª/7ª)

Domenica 22 maggio 2022 (4ª vs 5ª/8ª)

Finali

Giovedì 26 maggio 2022 (andata)

Domenica 29 maggio 2022 (ritorno)*

*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato

Playout per la permanenza nel Campionato Serie B

Giovedì 12 maggio 2022 (andata) – 17ª vs 16ª

Venerdì 20 maggio 2020 (ritorno) – 16ª vs 17ª

NOTE

Gli abbinamenti definitivi delle eventuali gare di playoff e playout saranno resi noti, attraverso un comunicato ufficiale, a seguito dell’avvenuta omologazione dei risultati della 38ª giornata del Campionato Serie BKT 2021/2022.

Il programma potrebbe comunque essere oggetto di ulteriori modifiche e/o variazioni successive. Gli orari saranno oggetto di separata e successiva comunicazione.

REGOLAMENTO PLAYOFF SERIE B 2021/2022

Turno preliminare

La gara è di sola andata fra la 6a e la 7a e fra la 5a e l’8a e prevede, in caso di parità dopo 90 minuti, la disputa dei tempi supplementari.

In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di rigore, ma vince la squadra meglio classificata nella regular season.

Semifinali

– La 3a classificata gioca contro la vincente del match fra la 6a e la 7a; mentre la a 4a se la vede contro la vincente fra la 5a e l’8a. Le partite si giocano con un match di andata e uno di ritorno.

– La gara di ritorno è sempre in casa della squadra meglio piazzata nella regular season.

– In caso di parità di punteggio dopo 180 minuti si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità si qualifica per la finale la squadra meglio posizionata in classifica (non si disputano quindi i tempi supplementari).

– Non vale la regola dei gol segnati in trasferta (cioè che a parità di risultato valgano doppio).

Finale

Le vincenti delle semifinali disputano gare di andata e ritorno, quest’ultima in casa della meglio classificata in campionato.

Per decidere la squadra vincitrice e che passa in Serie A prima di tutto si vede l’esito delle due partite.

In caso di parità si valutano i punti che le due finaliste hanno ottenuto durante la stagione regolare.

In caso di ulteriore parità si va ai supplementari.

E se proprio neanche i supplementari dovessero fare la differenza, si dovrà ricorrere alla lotteria dei calci di rigore.

Anche in finale non c’è la regola del valore doppio dei gol segnati in trasferta.

