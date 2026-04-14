Serie B, le date dei playoff e dei playout. La prossima stagione partirà il 22 agosto

14/04/2026 | 16:30:39

L’Assemblea di Lega di Serie B ha ufficializzato le date dei playoff e playout e la data di inizio del campionato della prossima stagione.

Playoff:

Turno preliminare playoff (gara unica)

Martedì 12 maggio 2026 – (6ª vs 7ª e 5ª vs 8ª)

Semifinali playoff (andata)

Sabato 16 maggio 2026 – (6ª o 7ª vs 3ª)

Domenica 17 maggio 2026 – (5ª o 8ª vs 4ª)

Semifinali playoff (ritorno)

Martedì 19 maggio 2026 – (3ª vs 6ª o 7ª)

Mercoledì 20 maggio 2026 – (4ª vs 5ª o 8ª)

Finale playoff (andata e ritorno)

Domenica 24 maggio 2026

Venerdì 29 maggio 2026

Playout (andata e ritorno)

Venerdì 15 maggio 2026 – (17ª vs 16ª)

Venerdì 22 maggio 2026 – (16ª vs 17ª)

Date prossima stagione – L’Assemblea ha approvato inoltre la proposta del Consiglio direttivo di inizio e termine campionato 2026/2027. In particolare, la prima giornata è prevista sabato 22 agosto 2026, con eventuali anticipi venerdì 21 agosto; l’ultima giornata è programmata nel weekend fra il 14 e il 16 maggio.

Istituita, infine, una Commissione interna Media e Comunicazione, che si aggiunge alle altre sei già esistenti e istituite da questa Governance, per approfondire tematiche strategiche, sportive e amministrative.

Foto: logo Serie B