Serie B: l’Ascoli rimonta la Spal. A Valoti rispondono Sabiri e Bajic (2-1)

Anticipo della 34a giornata in Serie B, allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara si sfidano Spal ed Ascoli: Valoti la sblocca dopo 26′ per i padroni di casa, ma prima del riposo pareggia Sabiri al 42′. Nella ripresa è di Bajic il gol vittoria al 53′, che regala all’Ascoli tre punti inattesi e fondamentali per allontanarsi un po’ dalle zone calde della classifica.

I bianconeri sono al sedicesimo posto con 37 punti, Spal ferma a quota 50 al sesto posto in attesa delle altre.

Foto: Twitter Lega B