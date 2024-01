Serie B, l’Ascoli rimonta il Bari da 0-2 a 2-2. Doppietta Mendes

Si chiude la 21a giornata di Serie B con la gara tra Ascoli e Bari. Finisce 2-2 al Del Duca, con i padroni di casa che rimontano lo svantaggio di due gol. Bari avanti al 9′ con un calcio di rigore di Sibilli. Il raddoppio di Edjouma al 20′. L’Ascoli non dermorde e prima ritorna in partita al 72′, con un rigore di Mendes, poi pareggia al 79′ con lo stesso Mendes.

In classifica, un punto che non serve a nessuna delle due. L’Ascoli si porta a 19, in piena zona playout, il Bari a 27, fuori dai playoff.

Foto: logo Serie B