Con un post sui social, il calciatore peruviano è stato annunciato come MVP della Serie BKT 2022/2023. L’attaccante del Cagliari è stato il trascinatore indiscusso della sua squadra siglando 21 reti e 4 assist. Per Lapadula la consegna del premio sarà effettuata in occasione di Cagliari-Venezia. Al secondo posto dietro il peruviano è arrivato Massimo Coda (vincitore del premio la scorsa stagione).

Foto: Instagram Cagliari