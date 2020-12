Serie B, la Spal perde a Cittadella e manca il sorpasso in vetta

La Spal è stata sconfitta dal Cittadella al Tombolato e non ha dunque approfittato della caduta della Salernitana a Brescia, per scavalcarla in cima alla classifica di Serie B. La squadra di Marino interrompe la striscia di sei vittorie consecutive in campionato e subisce il sorpasso dell’Empoli. Il Cittadella torna alla vittoria casalinga che mancava dal 20 ottobre. I gol tutti nella ripresa: sblocca Proia in mischia al 66′; raddoppia Gargiulo all’88’ con un sinistro a giro che sorprende Thiam.

Foto: fantacalcio