Serie B, la Spal acciuffa il Parma nel finale con Viviani e Colombo (da 0-2 a 2-2)

Finisce con un pirotecnico 2-2 tra Spal e Parma l’ultima gara del sabato valido per la 7a giornata di Serie B.

Ducali avanti con Tutino al 27′, poi il raddoppio di Vazquez al 68′. Ma la compagine ferrarese non molla e nel finale acciuffa un insperato pareggio: prima Viviani (82′), poi Colombo (90+1′).

Quarta gara di fila senza successo per il Parma, la squadra di Maresca sale a quota 9 punti in dodicesima piazza. Spal quattordicesima con 8 punti.

Foto: Twitter Spal