Serie B, la Salernitana sbanca Venezia. Il Lecce torna a vincere. Punti pesanti per Entella e Ascoli

Vittoria pesante della Salernitana in casa del Venezia. Il 2-1 con cui la squadra di Castori ha espugnato il Penzo porta la firma del brasiliano André Anderson, autore di una doppietta nel primo tempo della partita. Nel finale Crnigoj ha accorciato le distanze per i lagunari, ma la Salernitana resiste e rimane in vetta al campionato, salendo a +4 sull’Empoli, impegnato alle 18 sul campo del Brescia. Cade la Spal sul campo dell’Ascoli: la doppietta di Sabiri fa felice il nuovo tecnico Sottil. Il Lecce batte il Vicenza in rimonta e ritrova un successo che mancava dal 27 novembre. Tre punti importanti (prima vittoria in campionato) anche per l’Entella, che supera 3-0 il Pescara.

I risultati della 15ª giornata

Reggiana-Reggina 0-1 (88′ Bellomo)

Ascoli-Spal 2-0 (28′, 75′ Sabiri)

Cosenza-Pisa 1-1 (43′ Bahlouli (C), 79′ Gucher)

Frosinone-Pordenone 1-1 (53′ Diaw (P), 84′ Parzyszek )

Lecce-Vicenza 2-1 (15′ Marotta (V); 70′ Mancosu, 72′ Pablo)

Venezia-Salernitana 1-2 (34′, 38′ A. Anderson (S), 90′ Crnigoj)

Virtus Entella-Pescara 3-0 (16′ Schenetti, 32′ De Luca, 95′ Cardoselli)

Brescia-Empoli ore 18.00

Cremonese-Monza ore 21.00

Foto: Twitter Salernitana