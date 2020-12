Serie B, la Salernitana ribalta l’Entella: le reti di Tutino e Djuric valgono il primo posto

La Salernitana ha superato l’Entella all’Arechi per 2-1 e al momento si colloca al primo posto in classifica, in attesa delle gare di domani. Vittoria in rimonta per la squadra di Fabrizio Castori, che è passata in svantaggio al 38′ del primo tempo: Koutsoupias ha servito Mancosu che ha superato Belec con un pregevole scavetto sul palo corto. A inizio ripresa tra i campani entrano subito Cicerelli e Djuric e la partita cambia: è proprio Cicerelli ad andarsene sulla sinistra e a crossare per la testa di Tutino che realizza il punto dell’1-1 al secondo minuto; al 20′ del secondo tempo è Tutino a guadagnarsi il rigore che Djuric trasforma. Per l’Entella è la sesta sconfitta consecutiva in campionato.

Foto: Twitter Gennaro Tutino