Serie B, la Salernitana ribalta la Cremonese: agganciato l’Empoli in vetta

Vittoria e primo posto in classifica. Sorride la Salernitana che nella gara del lunedì sera rimonta la Cremonese che era passata in vantaggio dopo appena un minuto con Valzania. I campani hanno rimontato grazie ai gol di Djuric al 28′ e Kupisz al 70′. Tre punti pesantissimi con la Salernitana che aggancia l’Empoli in vetta alla classifica di Serie B. Resta ultima invece la Cremonese con soli tre punti.

Foto: logo Salernitana