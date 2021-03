La Salernitana non va oltre lo 0-0 contro il Cosenza all’Arechi: reti bianche e la situazione di classifica resta più o meno invariata per entrambe le squadre: i granata agganciano il Monza al secondo posto a 47 punti, non sfruttando al meglio il tonfo dei brianzoli con la Reggina ed il pari del Venezia ad Ascoli. I calabresi si trovano sempre nelle zone basse della classifica.