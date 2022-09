Serie B: la Reggina travolge il Palermo (3-0) con super Menez. Vincono Brescia, Frosinone e Benevento

In attesa del fischio d’inizio di Genoa-Parma, nella giornata di oggi sono state giocate ben sette partite valide per la quarta giornata di campionato di Serie B.

Il Frosinone vince in casa con il Como, Kone la sblocca e Mulattieri la chiude. Successo anche per il Brescia contro il Perugia grazie alla rete di Galazzi e Ayé. Nessun problema per la Reggina che travolge il Palermo per 3-0. Bene anche il Benevento che vince contro il Venezia per 2-0. Parità, invece, tra Ternana e Cosenza, Bari- Spal e Ascoli-Cittadella. Di seguito tutti i risultati di Serie B.

Frosinone-Como 2-0 ( 22′ Kone, 71′ Mulattieri)

Brescia-Perugia 2-1 ( 5′ Galazzi, 13′ Ayé, 35′ Luperini)

Ternana-Cosenza 1-1 (17′ Favilli, 52′ Brignola)

Bari-Spal 2-2 (4′ Cheddira, 47′ Antenucci, 63′ La Mantia, 69′ Rabbi)

Venezia-Benevento 0-2 (52′ La Gumina, 77′ Koutsoupias)

Reggina-Palermo 3-0 (7′ Fabbian, 58′ Menez, 73′ Liotti)

Ascoli-Cittadella 0-0

Foto:Twitter Serie B