Serie B, la Reggina torna a vincere e cala il tris in casa del Perugia (3-1)

Dopo quattro sconfitte consecutive, la Reggina torna a vincere e lo fa calando il tris in casa del Perugia. Una partita che non si era aperta nel migliore dei modi per gli uomini di Inzaghi che erano passati in svantaggio al 24′ per la rete di Di Serio. Gli amaranto reagiscono e al 38′ arriva la rete di Hernani che riporta il risultato in parità. A inizio la ripresa arriva anche la rete del sorpasso: punizione di Di Chiara, Gori para – in un primo momento – ma entra in porta con la palla tra le mani, regalando il vantaggio alla Reggina. Un errore che costa caro al portiere, costretto a lasciare al campo per scelta del tecnico Castori. All’82’ arriva anche la rete di Canotto per il definitivo 3-1 amaranto. Tre punti importanti per gli uomini di Inzaghi che si portano a quota 45 punti, agganciando il Pisa al sesto posto. Il Perugia, invece, resta al diciassettesimo posto a quota 34 punti, con 5 punti di distanza dal diciottesimo posto che vorrebbero dire retrocessione diretta in Serie C.

Foto: Instagram Reggina