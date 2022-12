Serie B: la Reggina sbanca Ascoli e raggiunge il Frosinone in vetta. Vincono Pisa, Cagliari, Modena, Como e Perugia

Si sono concluse le gare dell’ultima giornata del girone di andata della Serie B, in programma alle 15. La Reggina vince a Ascoli e agguanta momentaneamente il primo posto, in attesa del Frosinone. Ko del Benevento in casa con il Perugia, alla seconda vittoria di fila. Bene il Cagliari, vince il Modena, continua la risalita di Pisa e Como.

Questi i risultati:

Ascoli-Reggina 0-1

Benevento-Perugia 0-2

Cagliari-Cosenza 2-0

Como-Cittadella 2-0

Spal-Pisa 0-1

Sudtirol-Modena 0-2

Venezia-Parma 2-2

In classifica, la Reggina appaia in vetta il Frosinone a 36 punti, con i ciociari in campo alle 18.00. Continua la risalita del Como e del Pisa. Respira anche il Cagliari, in attesa dell’esordio di Ranieri da gennaio.

Foto: twitter Serie B