Serie B: la Reggiana vola, il Bari e Caserta affondano. Colpo Monza. Il Pescara rimonta da 0-2 a 2-2
18/10/2025 | 17:11:55
Terminate le partite delle 15 in Serie B.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Reggiana-Bari 3-1
41′ Moncini (Bari), 45+3′ Tavsan, 70′ Bozzolan, 81′ Lambourde (Reggiana)
Frosinone-Monza 0-1
38′ Baldé (Monza)
Mantova-Sudtirol 1-1
40′ Pecorino (Sudtirol), 55′ Ruocco (Mantova)
Pescara-Carrarese 2-2
2′ Abiuso, 52′ Hasa (Carrarese), 74′ Meazzi, 88′ Di Nardo (Pescara)
Foto: sito Serie B