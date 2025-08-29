Serie B, la Reggiana, in rimonta, batte 3-1 l’Empoli (in 9)

29/08/2025 | 22:26:13

Concluso l’anticipo di Serie B del venerdì. La Reggiana batte 3-1 l’Empoli che butta via la partita in due minuti, con un doppio rosso tra il 41′ e il 45′ del primo tempo.

Empoli in vantaggio con il solito Popov al 12′, terzo gol in due partite per lui. Toscani in controllo fino al 42′. Ingenuità di Guarino, che commette fallo da ultimo uomo e viene espulso. Rigore per la Reggiana con Gondo che non sbaglia. Empoli che resta in 9 per un rosso, analogo, a Obaretin a fine primo tempo.

La Reggiana nella ripresa assalta la porta dei toscani e trova il vantaggio con Reinhart al 57′ e poi il 3-1 con Portanova al 78′. Vince la Reggiana che sale a 3 punti dopo la sconfitta di Palermo. A 3 resta anche l’Empoli.

Foto: sito Reggiana