Serie B: la Reggiana ferma e batte il Modena nel derby. Colpo Monza, 3-0 a Palermo!
28/10/2025 | 22:44:12
Il Palermo crolla in casa contro un grande Monza che vince 3-0 in Sicilia e risale in classifica, ora è secondo. Si ferma il Modena, che cade con la Reggiana.
Frosinone – Entella 4-0
Pescara – Avellino 1-1
Palermo – Monza 0-3
Cesena – Carrarese 2-1
Empoli – Sampdoria 1-1
Reggiana – Modena 1-0
La classifica
1. Modena 21
2. Monza 20
3. Cesena 20
4. Frosinone 18
5. Palermo 16
6. Reggiana 15
7. Carrarese 14
8. Juve Stabia 14
9. Venezia 13
10. Avellino 13
11. Padova 12
12. Empoli 11
13. Sudtirol 10
14. Entella 10
15. Catanzaro 9
16. Bari 9
17. Pescara 8
18. Sampdoria 7
19. Spezia 6
20. Mantova 5
foto sito serie b