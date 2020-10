Serie B, la protesta: “Non lasciate morire il calcio degli italiani”

Visti gli ultimi provvedimenti governativi, la Serie B – attraverso una nota – si è schierata al fianco delle sue società in protesta all’attuale esecutivo per non far morire i club che animano la serie cadetta. “Oggi i club della Serie BKT – spiega il presidente della Lega B Mauro Balata – si mobilitano per difendere le donne e gli uomini dell’universo della B. Un appello alla sensibilità delle istituzioni affinché possano essere adottati strumenti opportuni e necessari per evitare che la crisi cancelli il calcio degli italiani’. Per questo – continua la nota – sui campi della sesta giornata della Serie BKT i dipendenti dei club esporranno nelle gradinate degli stadi, in concomitanza con l’inizio delle gare, uno striscione con scritto “Non lasciate morire il calcio degli italiani”.

⚠️ Per sensibilizzare il Governo a prendere provvedimenti per la tutela del calcio e del campionato della #SerieBKT, è prevista una manifestazione in segno di protesta da parte delle società affiliate a essa in corrispondenza dell’inizio delle gare del 6° turno del campionato. pic.twitter.com/gmKCoWBy4r — Lega B (@Lega_B) October 31, 2020

Foto: Lega B