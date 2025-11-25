TOP NEWS
Serie B, la programmazione delle gare dalla 19a alla 21a giornata

25/11/2025 | 17:12:12

article-post

La Lega Serie B ha diramato il programma delle gare dalla 19a alla 21a giornata.

PROGRAMMA GARE 19ª – 21ª giornata

19a GIORNATA

Sabato 10 gennaio 2026
ore 15.00 AVELLINO – SAMPDORIA

ore 15.00 CARRARESE – BARI

ore 15.00 FROSINONE – CATANZARO

ore 15.00 REGGIANA – VENEZIA

ore 15.00 SÜDTIROL – SPEZIA

ore 15.00 V. ENTELLA – MONZA

ore 17.15 JUVE STABIA – PESCARA

ore 19.30 CESENA – EMPOLI

Domenica 11 gennaio 2026
ore 15.00 MANTOVA – PALERMO

ore 17.15 PADOVA – MODENA

20a GIORNATA

Venerdì 16 gennaio 2026
ore 20.30 SAMPDORIA – V. ENTELLA

Sabato 17 gennaio 2026
ore 15.00 AVELLINO – CARRARESE

ore 15.00 EMPOLI – SÜDTIROL

ore 15.00 MONZA – FROSINONE

ore 15.00 PADOVA – MANTOVA

ore 15.00 VENEZIA – CATANZARO

ore 17.15 REGGIANA – CESENA

ore 19.30 BARI – JUVE STABIA

Domenica 18 gennaio 2026
ore 15.00 PESCARA – MODENA

ore 17.15 PALERMO – SPEZIA

21a GIORNATA

Venerdì 23 gennaio 2026
ore 20.30 CARRARESE – EMPOLI

Sabato 24 gennaio 2026
ore 15.00 CESENA – BARI

ore 15.00 FROSINONE – REGGIANA

ore 15.00 JUVE STABIA – V. ENTELLA

ore 15.00 MANTOVA – VENEZIA

ore 15.00 MONZA – PESCARA

ore 17.15 MODENA – PALERMO

ore 19.30 SPEZIA – AVELLINO

Domenica 25 gennaio 2026
ore 15.00 SÜDTIROL – PADOVA

ore 17.15 CATANZARO – SAMPDORIA
Foto: logo Serie B