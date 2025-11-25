Serie B, la programmazione delle gare dalla 19a alla 21a giornata
25/11/2025 | 17:12:12
La Lega Serie B ha diramato il programma delle gare dalla 19a alla 21a giornata.
PROGRAMMA GARE 19ª – 21ª giornata
19a GIORNATA
Sabato 10 gennaio 2026
ore 15.00 AVELLINO – SAMPDORIA
ore 15.00 CARRARESE – BARI
ore 15.00 FROSINONE – CATANZARO
ore 15.00 REGGIANA – VENEZIA
ore 15.00 SÜDTIROL – SPEZIA
ore 15.00 V. ENTELLA – MONZA
ore 17.15 JUVE STABIA – PESCARA
ore 19.30 CESENA – EMPOLI
Domenica 11 gennaio 2026
ore 15.00 MANTOVA – PALERMO
ore 17.15 PADOVA – MODENA
20a GIORNATA
Venerdì 16 gennaio 2026
ore 20.30 SAMPDORIA – V. ENTELLA
Sabato 17 gennaio 2026
ore 15.00 AVELLINO – CARRARESE
ore 15.00 EMPOLI – SÜDTIROL
ore 15.00 MONZA – FROSINONE
ore 15.00 PADOVA – MANTOVA
ore 15.00 VENEZIA – CATANZARO
ore 17.15 REGGIANA – CESENA
ore 19.30 BARI – JUVE STABIA
Domenica 18 gennaio 2026
ore 15.00 PESCARA – MODENA
ore 17.15 PALERMO – SPEZIA
21a GIORNATA
Venerdì 23 gennaio 2026
ore 20.30 CARRARESE – EMPOLI
Sabato 24 gennaio 2026
ore 15.00 CESENA – BARI
ore 15.00 FROSINONE – REGGIANA
ore 15.00 JUVE STABIA – V. ENTELLA
ore 15.00 MANTOVA – VENEZIA
ore 15.00 MONZA – PESCARA
ore 17.15 MODENA – PALERMO
ore 19.30 SPEZIA – AVELLINO
Domenica 25 gennaio 2026
ore 15.00 SÜDTIROL – PADOVA
ore 17.15 CATANZARO – SAMPDORIA
Foto: logo Serie B