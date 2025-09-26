Serie B, la Juve Stabia scappa sullo 0-2 ma Verrengia e Iemmello firmano la rimonta del Catanzaro (in 11 contro 10)

26/09/2025 | 22:34:18

Catanzaro e Juve Stabia regalano spettacolo nell’anticipo della quinta giornata di Serie B e chiudono sul 2-2 un match spettacolare. I campani sono andati in vantaggio con Gabrielloni e Carissoni, chiudendo il primo tempo sullo 0-2, ma l’espulsione di Cacciamani cambia tutto. Ripresa di orgoglio dei ragazzi di Aquilani, che hanno rimontato con Verrengia e Iemmello. Quinto pareggio su cinque per i calabresi, per la Juve Stabia è il quarto pareggio, che si somma a una vittoria. Catanzaro a quota cinque, la Juve Stabia raggiunge i sette punti.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini (45′ Verrengia), Bettella (45′ Di Francesco); Cassandro, Pontisso (84′ Oudin), Rispoli (Petriccione), Favasuli; Cisse, Iemmello; Pandolfi (67′ Pittarello). All.: Aquilani

JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Ruggero, Stabile (76′ Bellich), Giorgini; Carissoni (76′ Piscopo), Leone, Correia, Pierobon (45′ Reale), Cacciamani; Maistro (45′ Mosti); Gabrielloni (64′ Burnete). All.: Abat

FOTO: X Catanzaro