Serie B, la Juve Stabia è in amministrazione giudiziaria per violazione del Codice antimafia

21/10/2025 | 11:55:39

Bufera in Serie B in casa Juve Stabia. Da oggi il club campano è in amministrazione giudiziaria. Il provvedimento, seguente ad un equivalente di sequestro per violazione del Codice antimafia, è stato richiesto dalla Direzione nazionale antimafia ed è stato eseguito dagli agenti di polizia della Questura di Napoli. Secondo l’accusa, assieme ad altre società, la Juve Stabia costituirebbe un bene strumentale del clan D’Alessandro, storica e potente cosca mafiosa di Castellammare di Stabia.

Una brutta situazione per la compagine gialloblù reduce dalla vittoria nel derby contro l’Avellino e da una classifica soddisfacente.

Foto: logo Juve Stabia