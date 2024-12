Vittoria per la Juve Stabia che si impone 2-1 nell’anticipo della Serie B contro il Sudtirol. Vantaggio delle vespe all’8′ con Candellone. Pareggia il Sudtirol al 73′ con Kofler. Ma la replica delle vespe è immediata con Bellich al 79′ che regala i 3 punti alla compagine di Pagliuca. In classifica, l’Atalanta si porta a 22 punti, in zona playoff. Il Sudtirol penultimo a 13.

Foto: logo Serie B