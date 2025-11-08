Serie B, la Juve Stabia batte il Palermo 1-0

08/11/2025 | 19:12:23

Terminata la partita delle 17:15 di Serie B tra Juve Stabia e Palermo.

La partita tra Juve Stabia e Palermo si è conclusa con una vittoria dei padroni di casa. I gialloblù sono passati in vantaggio al 38′ del primo tempo grazie a un tiro di Cacciamani. Nella ripresa nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete del raddoppio o del pareggio; al 90+1′ Filippo Ranocchia è stato espulso, e il match si è chiuso sull’1-0 in favore della Juve Stabia.

Foto: sito Serie B