Serie B, la gara Cremonese-Empoli verrà recuperata il 13 aprile

La Lega B comunica che la gara tra Cremonese ed Empoli, valevole per la 12a giornata di ritorno della Serie BKT, si recupererà il 13 aprile alle ore 16.

Questo il comunicato:

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

 visto il C.U. LNPB n. 198 del 1

° aprile u.s. con il quale era stato disposto il rinvio della gara

CREMONESE – EMPOLI a data da destinarsi;

 sentite le Società coinvolte;

 in virtù dell’art. 3.1 del C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020;

dispone

che il recupero della gara CREMONESE – EMPOLI, valida per la 12ª giornata di ritorno del

Campionato Serie BKT 2020/2021, venga disputato martedì 13 aprile 2021 alle ore 16.00