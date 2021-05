Serie B: la finale sarà Venezia-Cittadella. Il Monza vince 2-0 ma non basta

Il Monza ci prova, arriva ad un passo dalla rimonta clamorosa, ma in finale per l’accesso alla Serie A va il Cittadella. Decisivo il 3-0 dell’andata e la tripletta di Baldini che lancia i veneti. Non basta il 2-0 ai brianzoli.

Primo tempo bloccato all’inizio, il Monza ha avuto alcune occasioni, ma la difesa del Cittadella si è salvato chiudendo il primo tempo indenne sullo 0-0.

Nella ripresa, si sveglia il Monza. Al 58′, Balotelli, su assist di Carlos Augusto, sblocca la gara. Il Monza insiste e al 77′ trova il 2-0 con D’Alessandro.

Sono 13 minuti più recupero di fuoco. Il Monza ci crede, basterebbe solo un gol per la finale per la Serie A. Assalto della squadra di Brocchi che però trova un Cittadella attento a non concedere più nulla e finisce quindi 2-0.

E’ festa per Venturato e i suoi ragazzi che dopo 2 anni tornano a giocarsi una chance per la Serie A. Sarà un derby veneto a decidere la terza promossa, dopo Empoli e Salernitana.

Foto: Twitter Monza