Serie B, la doppietta di Aramu regala i tre punti al Venezia. Rimontata la Reggiana (2-1)

Vince in rimonta il Venezia nell’anticipo della 26a giornata di Serie B. La squadra di Zanetti ha ribaltato la gara contro la Reggiana, 2-1 il risultato finale. Gli emiliani passano in vantaggio con un gran gol di Libutti al 20’, all’ultimo minuto del primo tempo pareggiano i padroni di casa su calcio di rigore con Mattia Aramu.

Al 74’ arriva la doppietta personale per Aramu che porta avanti i lagunari, decisivo Pomini nel finale con una parata eccezionale. Con questa vittoria il Venezia sale a 45 punti, a -1 dall’Empoli primo in classifica. La Reggiana di Alvini invece rimane ferma a quota 28.

Foto: Twitter Venezia