Serie B, la decisione del Giudice Sportivo sulla Salernitana e sul team manager Avallone

Il Giudice Sportivo della Serie B Emilio Battaglia ha deliberato i propri provvedimenti dopo le partite della 34esima giornata di campionato. Oltre ai 12 squalificati per il prossimo turno, sono state prese le decisioni relative alla Salernitana e il suo team manager Salvatore Avallone. 5.000 euro di multa per il club per responsabilità oggettiva del comportamento del suo team manager per “Ammenda di € 5.000,00 alla Salernitana, a titolo di responsabilità oggettiva, perché un proprio collaboratore presente nel recinto di giuoco, al 49° del secondo tempo, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria, inoltre, al termine della gara, nonostante fosse stato precedentemente allontanato, rientrava nel recinto di giuoco reiterando tale comportamento”.

Squalifica di due giornate ed ammenda di 2.000 euro per Avallone invece “per avere, al 47° del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della propria squadra, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria, successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, reiterava tale comportamento cercando il contatto fisico con gli avversari; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.