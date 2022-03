Serie B, la Cremonese vince in rimonta e torna in vetta. Cade il Pisa ad Ascoli, Perugia beffato al 95′ dalla SPAL

Si sono concluse le gare di Serie B, tre in programma oggi. La Cremonese riscatta la sconfitta di Pisa. Una doppietta di Zanimacchia ribalta il Pordenone, andato in vantaggio con Cambiaghi. I grigiorossi, che chiudono in dieci per l’espulsione di Di Carmine, con questa vittoria superano la coppia formata da Lecce e Pisa, portandosi al primo posto.

Il Pisa cade malamente in casa di un Ascoli lanciato verso i play off e trascinato da un incontenibile Dionisi autore della doppietta decisiva nel finale di prima frazione.

Sfuma invece all’ultimo la vittoria per il Perugia, che gioca per oltre un tempo in superiorità numerica per l’espulsione di Colombo contro la SPAL: Kouan porta avanti gli umbri all’ora di gioco, ma non basta visto che allo scadere Latte Lath trova un gol preziosissimo in chiave salvezza.

In classifica, la Cremonese si porta a 56, Pisa e Lecce 55, Monza 54.

Foto: Twitter Serie B