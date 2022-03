Serie B, la Cremonese vince e vola in vetta. Solo un pari per il Brescia: risultati e classifica

Pesante successo esterno della Cremonese, che superando la SPAL in quel di Ferrara grazie alle reti di Ciofani e Zanimacchia riconquista la testa della classifica in Serie B. Nell’altra gara disputata alle 16:15 si ferma invece il Brescia, che pareggia 1-1 in casa del Pordenone.

Di seguito i risultati:

Pordenone-Brescia 1-1 -14′ Aye (B), 41′ Cambiaghi (P)

SPAL-Cremonese 0-2 – 4′ Ciofani (C), 65′ Zanimacchia (C)

Giocate alle 14:00

L.R. Vicenza-Ascoli 2-0 – 85′ Zonta (V), 89′ aut. Bellusci (A)

Perugia-Como 0-1 – 68′ Ciciretti (C)

Pisa-Cittadella 1-0 – 39′ Torregrossa (P)