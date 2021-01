Serie B: la Cremonese vince 2-0 a Pescara

È terminata la sfida tra Pescara e Cremonese, valida per la 18° giornata di Seri B. Gli uomini di Fabio Pecchia sbancano 0-2 l’Adriatico di Pescara e salgono a 18 punti uscendo dalla zona rossa di classifica. Arrivano entrambi nel secondo tempo le marcature, prima con Daniel Ciofani che apre il match al 61′, e successivamente con l’autorete di Jaroszynski per lo 0-2 finale. Abruzzesi che rimangono ancora nei bassifondi della classifica, in zona playout.

Foto: quotidiano.net