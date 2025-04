Serie B, la Cremonese continua l’inseguimento al terzo posto: 2-1 alla Reggiana, decide Bianchetti

La Cremonese vince di misura in casa della Reggiana e avvicina il terzo posto occupato dallo Spezia che ora dista solo tre punti. In casa degli emiliani ad aprire le marcature sono gli ospiti con De Luca. Il pari arriva dopo neanche dieci minuti con una sfortunata deviazione di Antov, su cross di Marras, nella propria porta. Nel finale di primo tempo c’è poi la rete annullata, per fuorigioco, a Portanova. Nella ripresa è ancora la Cremonese a passare in vantaggio con il centrale Bianchetti che di testa gira a rete un cross di Vandeputte. Termina così 2-1, la Cremonese si porta a 52 punti, a soli 3 punti dal terzo posto occupato dallo Spezia. La Reggiana, invece, rimane a quota 32 punti al diciottesimo posto.

Foto: instagram Serie B