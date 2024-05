Serie B, la Cremonese batte il Pisa nel finale: decide una perla di Coda

Tre punti pesanti quelli ottenuti oggi dalla Cremonese, tra le mura amiche dello stadio Zini, ai danni del Pisa. Passati in vantaggio dopo tredici minuti di gioco, grazie al rigore trasformato da Ciofani, i grigiorossi si sono fatti raggiungere dalla formazione toscana in avvio di ripresa, al 48′, con la squadra di Alberto Aquilani che aveva trovato la rete del momentaneo pareggio, siglata da D’Alessandro. Il gol vittoria, per la squadra allenata da Giovanni Stroppa, arriva a cinque minuti dal novantesimo e porta la firma di Massimo Coda, che segna direttamente su calcio di punizione. Lombardi che, quindi, in attesa delle gare del pomeriggio, provano a mettere pressione a Como e Venezia, portandosi momentaneamente a -5 dai lariani, secondi, ed a -4 dai lagunari, quarti.

Foto: Instagram Coda