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Serie B, inizia la sesta giornata. Il programma di oggi

09/10/2026 | 00:08:58

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Torna in campo la Serie B con la sesta giornata, le partite in programma:

Avellino-Sampdoria, venerdì 9 ottobre, ore 20:30

Benevento-Cesena, sabato 10 ottobre, ore 15

Empoli-Palermo, sabato 10 ottobre, ore 15

Sudtirol-Ascoli, Stadio Druso, sabato 10 ottobre, ore 15

Virtus Entella-Juve Stabia, sabato 10 ottobre, ore 15

L.R. Vicenza-Pisa, sabato 10 ottobre, ore 17:15

Arezzo-Cremonese, sabato 10 ottobre, ore 19:30

Catanzaro-Mantova, domenica 11 ottobre, ore 15

Padova-Carrarese, domenica 11 ottobre, ore 17:15

Modena-Hellas Verona, domenica 11 ottobre, ore 19:30
Foto: sito Serie B