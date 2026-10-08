Serie B, inizia la sesta giornata. Il programma di oggi
09/10/2026 | 00:08:58
Torna in campo la Serie B con la sesta giornata, le partite in programma:
Avellino-Sampdoria, venerdì 9 ottobre, ore 20:30
Benevento-Cesena, sabato 10 ottobre, ore 15
Empoli-Palermo, sabato 10 ottobre, ore 15
Sudtirol-Ascoli, Stadio Druso, sabato 10 ottobre, ore 15
Virtus Entella-Juve Stabia, sabato 10 ottobre, ore 15
L.R. Vicenza-Pisa, sabato 10 ottobre, ore 17:15
Arezzo-Cremonese, sabato 10 ottobre, ore 19:30
Catanzaro-Mantova, domenica 11 ottobre, ore 15
Padova-Carrarese, domenica 11 ottobre, ore 17:15
Modena-Hellas Verona, domenica 11 ottobre, ore 19:30
Foto: sito Serie B