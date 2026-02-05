Serie B, inizia la 23esima giornata. Il programma di oggi
06/02/2026 | 00:11:43
Inizia la 23esima giornata di Serie B, il programma della giornata. Si parte con Cesena-Pescara questa sera:
Venerdì 6 febbraio
- Cesena-Pescara alle 20,30
Sabato 7 febbraio
- Carrarese-Sudtirol alle 15
- Catanzaro-Reggiana alle 15
- Frosinone-Venezia alle 15
- Juve Stabia-Padova alle 15
- Mantova-Bari alle 15
- Modena-Sampdoria alle 15
- Palermo-Empoli alle 17,15
- Spezia-Virtus Entella alle 19,30
Domenica 8 febbraio
- Monza-Avellino alle 15
Foto: sito Serie B