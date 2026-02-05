TOP NEWS
Serie B, inizia la 23esima giornata. Il programma di oggi

06/02/2026 | 00:11:43

Inizia la 23esima giornata di Serie B, il programma della giornata. Si parte con Cesena-Pescara questa sera:

Venerdì 6 febbraio

  • Cesena-Pescara alle 20,30

Sabato 7 febbraio

  • Carrarese-Sudtirol alle 15
  • Catanzaro-Reggiana alle 15
  • Frosinone-Venezia alle 15
  • Juve Stabia-Padova alle 15
  • Mantova-Bari alle 15
  • Modena-Sampdoria alle 15
  • Palermo-Empoli alle 17,15
  • Spezia-Virtus Entella alle 19,30

Domenica 8 febbraio

  • Monza-Avellino alle 15

Foto: sito Serie B