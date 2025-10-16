Serie B, inizia l’8a giornata. Il programma di oggi
17/10/2025 | 00:15:23
Torna in campo la Serie B, ecco le partite in programma. Si riparte oggi con Virtus Entella-Sampdoria:
Venerdì 17 ottobre
Virtus Entella – Sampdoria (20:30)
Sabato 18 ottobre – ore 15:00
Frosinone – Monza
Mantova – Südtirol
Pescara – Carrarese
Reggiana – Bari
Juve Stabia – Avellino (17:15)
Spezia – Cesena – (19:30)
Domenica 19 ottobre – ore 15:00
Palermo – Modena
Empoli – Venezia (17:15)
Catanzaro – Padova (19:30)
