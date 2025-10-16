TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie B, inizia l’8a giornata. Il programma di oggi

17/10/2025 | 00:15:23

article-post

Torna in campo la Serie B, ecco le partite in programma. Si riparte oggi con Virtus Entella-Sampdoria:

Venerdì 17 ottobre

Virtus Entella – Sampdoria (20:30)

Sabato 18 ottobre – ore 15:00

Frosinone – Monza

Mantova – Südtirol

Pescara – Carrarese

Reggiana – Bari

Juve Stabia – Avellino (17:15)

Spezia – Cesena – (19:30)

Domenica 19 ottobre – ore 15:00

Palermo – Modena

Empoli – Venezia (17:15)

Catanzaro – Padova (19:30)
foto sito serie b