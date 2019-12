Serie B, incredibile gol fantasma a Cosenza: l’arbitro non vede il pari dell’Empoli. Le immagini

Ha dell’incredibile quanto accaduto durante la sfida di Serie B fra Cosenza ed Empoli, match vinto dai padroni di casa per 1-0 grazie alla rete al 12’ di Jaime Baez. Ma il club toscano può recriminare per una svista arbitrale piuttosto evidente avvenuta al minuto 82’. Ricci calcia da fuori area, il pallone colpisce la traversa e poi rimbalza sul terreno di gioco, abbondantemente oltre la linea di porta. L’arbitro Pezzuto non concede la rete (il VAR in Serie B non è ancora presente), ma le immagini sottostanti sembrano piuttosto evidenti.

Foto: Twitter ufficiale Empoli