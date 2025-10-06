Serie B, incontro a Lissone tra Can, allenatori e società sull’utilizzo del Var

06/10/2025 | 21:18:24

Incontro tra CAN, allenatori, capitani e dirigenti delle società della Lega Serie B oggi, lunedì 6 ottobre, a Lissone. Dopo la visita all’IBC e dell’area VAR della Lega B, si apriranno i lavori con al centro le ‘Linee tecniche arbitrali e utilizzo del VAR’. L’incontro sarà preceduto dai saluti istituzionali del Presidente della Lega B Paolo Bedin e di quello dell’AIA Antonio Zappi. A condurre la sessione di lavori il Responsabile CAN Gianluca Rocchi e Andrea De Marco, responsabile per le relazioni con i club di B. Nel corso dell’incontro previsti anche gli interventi del responsabile dell’Area competizioni Enrico Franchi sul tema del calendario e dell’Area Tesseramento Antonio Torretti sul tema normativo e delle liste.

Foto: logo Serie B