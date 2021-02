Serie B, impresa Venezia con l’Entella (da 0-2 a 3-2). Tutino rilancia la Salernitana

Si sono concluse 5 gare di Serie B valide per la 24a giornata, spicca la rimonta incredibile del Venezia contro l’Entella. La squadra di Zanetti si è trovata sotto 0-2 con le reti di Brescianini e Schenetti nella prima mezz’ora, la reazione è iniziata con Fiordilino ed è proseguita nella ripresa con la doppietta di Johnsen.

Crolla il Cittadella, 0-3 in casa con la Reggiana firmato Eloge, Laribi e Mazzocchi, la doppietta di Tutino regala i tre punti alla Salernitana sul campo dell’Ascoli. Ora i granata sono al secondo posto assieme al Venezia a quota 41, in attesa di Chievo-Monza che si giocherà alle 16.00.

Ecco i risultati delle 14.00 e la classifica aggiornata:

Ascoli-Salernitana 0-2

Brescia-Cremonese 1-2

Cittadella-Reggiana 0-3

L.R. Vicenza-Spal 2-2

Venezia-Virtus Entella 3-2

CLASSIFICA:

Empoli 44

Salernitana 41

Venezia 41

Monza 39

Cittadella 39

Chievo 39

Spal 37

Lecce 35

Frosinone 33

Pordenone 32

Pisa 31

Vicenza 27

Reggiana 27

Brescia 26

Reggina 26

Cremonese 26

Cosenza 23

Ascoli 21

Pescara 18

Entella 17

Foto: Twitter personale Tutino