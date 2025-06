Serie B, impresa Cremonese: trionfa al Picco e torna in Serie A due anni dopo

01/06/2025 | 22:33:49

La Cremonese messa spalle al muro risorge nella notte più difficile, i ragazzi di Stroppa vincono 3-2 al Picco contro lo Spezia e si guadagnano il ritorno in Serie A, due anni dopo. La finale playoff di Serie B regala dunque un grande colpo di scena, i lombardi vanno in vantaggio 3-0 con la doppietta di De Luca e la rete di Collocolo, ma un minuto di follia infiamma il finale, con gli Aquilotti che segnano due reti tra l’84’ e l’85 con Pio Esposito e Vignali, ma non basta. Nel finale espulso Vignali per lo Spezia e Nasti nella Cremonese. Ma il verdetto è dolce per gli ospiti che tornano in Serie A, lo Spezia rimane in B.

Foto Instagram Lega B