Serie B, il Vicenza vince 2-1 sul campo del Chievo. Quarto ko nelle ultime cinque per i clivensi

Al Bentegodi vince 2-1 il Vicenza contro il Chievo Verona nel posticipo di Serie B. Decidono Lanzafame al 9’ e Rigoni al 30’, nel finale Giaccherini mette a segno il gol della bandiera su calcio di rigore. Per i padroni di casa si tratta del quarto ko nelle ultime cinque partite con la zona per la promozione diretta in Serie A che si allontana e oggi dista 5 punti.