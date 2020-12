Serie B, il Vicenza con dedica a Paolo Rossi: chiude in nove ma sbanca Pescara

Il Vicenza vince a Pescara in una giornata particolare, quella dei funerali di Paolo Rossi, celebrati stamattina in Duomo a Vicenza. Botta e risposta nei primi minuti: Memushaj porta in vantaggio i padroni di casa dopo due minuti; Meggiorini pareggia al 7′ su invito di Jallow. Al 25′ proprio Jallow segnava la rete del 2-1 per il Vicenza con un destro a giro sul secondo palo. Nella ripresa terzo gol dei veneti con Dalmonte con una conclusione da poco fuori l’area di rigore. Al 71′ il Pescara ha provato a tornare in partita con un bel tiro di Galano dai venti metri, ma il Vicenza, in nove nel finale per le espulsioni di Gori al minuto 88 e Dalmonte al 92′, ha saputo resistere al forcing finale degli abruzzesi.

Foto: Logo Vicenza