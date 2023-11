Serie B: il Venezia sbanca Bari e raggiunge il Parma in testa. Cremonese e Como ok

Si è conclusa la prima tornata di partite del sabato della 14° giornata di Serie B e le emozioni non sono mancate. Impresa del Venezia in casa del Bari per 3-0 (Pierini, Tessman, Alì Dembèlè) e primo posto in classifica agguantato. Bene il Cittadella col Sudtirol con un risicato 2-1 (Pandolfi, Pittarello; Casiraghi), così come la Cremonese in casa col Lecco che trova la vittoria per 1-0 (Castagnetti). Il Parma acciuffa il Modena in extremis e porta a casa un 1-1 (Duca; Partipilo) che vale la perdita dell’esclusività del primato in classifica. Vittoria all’ultimo minuto del Como contro la Feralpisalò per 2-1 (Da Cunha, Gabrielloni; Compagnon). Reggiana–Ascoli 1-1 (Mendes; Pieragnolo).

A seguire la classifica aggiornata in attesa della gara delle 16.15 tra Pisa e Brescia:

CLASSIFICA

1- Parma 30

2- Venezia 30

3- Cremonese 25

4- Como 24

5- Palermo 23

6- Modena 23

7- Cittadella 22

8- US Catanzaro 1929 21

9- Cosenza 19

10- Bari 18

11- FC Sudtirol 16

12- Pisa 16

13- Sampdoria 16

14- AC Reggiana 1919 16

15- Brescia 13

16- Ascoli Calcio 1898 FC 13

17- Lecco 12

18- Spezia 10

19- Ternana 7

20- Feralpisalò 7

Foto: sito Serie B