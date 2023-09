Serie B, il Venezia rimonta il Modena. Prima vittoria per lo Spezia

Si sono appena concluse le sfide di Serie B delle 14.00. Il Brescia trova il pareggio in extremis, con Moncini che risponde al vantaggio iniziale dell’Ascoli siglato da Falzerano, per l’uno a uno finale. Prima vittoria per lo Spezia di Alvini, che si impone per 2-1 sul campo della Feralpisalò, grazie ai gol di Esposito e Antonucci: serve a poco la rete nel finale di La Mantia, che aveva accorciato le distanze. Cade invece il Modena sotto i colpi del Venezia: dopo aver trovato il vantaggio all’inizio della ripresa, i gialloblù subiscono la rimonta del Venezia, che vince 3-1 grazie ai gol di Altare, Gytkjaer e Bjarkason. Incredibile vittoria per il Cosenza, che si impone per 2-1 sul campo del Pisa: dopo l’iniziale vantaggio granata firmato da Voca, il Pisa aveva trovato il pareggio al minuto 94′, con i calabresi che hanno trovato il 2-1 a pochi secondi prima del fischio finale, grazie alla rete di Mazzocchi.

Brescia-Ascoli 1-1

16′ Falzerano (A), 85′ Moncini

Feralpisalò-Spezia 1-2

16′ rig. Esposito (S), 45′ Antonucci (S), 87′ La Mantia (F)

Modena-Venezia 1-3

48′ Bonfanti (M), 55′ Altare (V), 76′ Gytkjaer (V), 83′ Bjarkason (V)

Pisa-Cosenza 1-2

6′ Voca (C), 90+4′ Masucci (P), 90+8′ Mazzocchi (C)

Foto: Serie B Instagram