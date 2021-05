Si è conclusa la finale d’andata dei playoff di Serie B tra Cittadella e Venezia al “Tombolato”: dopo un primo tempo teso la sputano i lagunari grazie al gol di Di Mariano al 50′. Si fa dura per l’undici di Venturato in ottica ritorno, servirà un successo con due gol di scarto, gara prevista per giovedì 27 maggio alle 21.30.

Foto: Facebook Venezia