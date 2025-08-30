Serie B, il Venezia (in 10) esce indenne da Castellammare (0-0). Il Mantova batte 2-1 il Pescara
30/08/2025 | 20:59:09
Concluse le gare di Serie B cominciate alle 19. Termina 0-0 la sfida tra Juve Stabia e Venezia. Lagunari in 10 dal 37′ per un rosso a Yeboah, bravi a reggere agli attacchi dello Stabia che però non riesce a sbloccare la gara. Termine a reti bianche la sfida.
Nell’altra gara, il Mantova batte il Pescara 2-1. Al 29′ Mancuso su rigore sblocca la sfida per i virgiliani, al 54′ il pareggio degli abruzzesi con un autogol di Festa. All’86’ Fiori regala la rete del 2-1 ai lombardi. In classifica, il Venezia sale a 4 punti, il Mantova a 3. Secondo pareggio per la Juve Stabia che sale a 2, resta a 0 il Pescara.
I risultati:
Juve Stabia-Venezia 0-0
Mantova-Pescara 2-1
