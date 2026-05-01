Serie B: il Venezia è in Serie A. Al Frosinone basta un punto. La Reggiana verso la C. Punti d’oro per Empoli e Bari

01/05/2026 | 17:08:05

Terminate le partite delle 15:00 in Serie B. Il Venezia è in Serie A, al Frosinone manca un punto dopo la vittoria di Castellammare visto che il Monza è caduto a Mantova. La Reggiana quasi condannata alla Serie C dopo la sconfitta di Modena. Vittorie pesanti per Bari ed Empoli.

Di seguito i risultati finali e marcatori

Bari-Virtus Entella 2-0

45+1′ Moncini, 90+7′ Maggiore

Padova-Pescara 1-0

90+4′ Pastina

Carrarese-Cesena 0-0

Empoli-Avellino 1-0

58′ Lovato

Juve Stabia-Frosinone 0-1

73′ Bracaglia

Mantova-Monza 3-2

23′ Kouda, 36′ Mancuso (MAN), 78′ Lucchesi, 88′ Mota (MON), 90+5′ Benaissa (MAN)

Modena-Reggiana 2-1

13′ Zampano, 56′ Ambrosino (Modena), 65′ Vicari (Reggiana)

Palermo-Catanzaro 3-2

3′ Pittarello (C), 15′ Johnsen (P), 32′ Pittarello (C), 54′ Nuamah, 86′ Pohjanpalo (P)

Sampdoria-Sudtirol 1-0

31′ Abildgaard

Spezia-Venezia 2-2

7′ Yeboah, 70′ Sagrado (Venezia), 73′ Valoti, 90′ Artistico (Spezia)

CLASSIFICA SERIE B

1.Venezia 79

2.Frosinone 78

3.Monza 75

4.Palermo 72

5.Catanzaro 59

6.Modena 55

7.Juve Stabia 50

8.Avellino 46

9.Cesena 46

10.Mantova 46

11.Carrarese 44

12.Sampdoria 44

13.Padova 43

14.Südtirol 40

15.Empoli 40

16.Virtus Entella 39

17.Pescara 34

18.Bari 34

19.Spezia 34

20.Reggiana 34

Foto: sito Serie B