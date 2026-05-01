Serie B: il Venezia è in Serie A. Al Frosinone basta un punto. La Reggiana verso la C. Punti d’oro per Empoli e Bari
01/05/2026 | 17:08:05
Terminate le partite delle 15:00 in Serie B. Il Venezia è in Serie A, al Frosinone manca un punto dopo la vittoria di Castellammare visto che il Monza è caduto a Mantova. La Reggiana quasi condannata alla Serie C dopo la sconfitta di Modena. Vittorie pesanti per Bari ed Empoli.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Bari-Virtus Entella 2-0
45+1′ Moncini, 90+7′ Maggiore
Padova-Pescara 1-0
90+4′ Pastina
Carrarese-Cesena 0-0
Empoli-Avellino 1-0
58′ Lovato
Juve Stabia-Frosinone 0-1
73′ Bracaglia
Mantova-Monza 3-2
23′ Kouda, 36′ Mancuso (MAN), 78′ Lucchesi, 88′ Mota (MON), 90+5′ Benaissa (MAN)
Modena-Reggiana 2-1
13′ Zampano, 56′ Ambrosino (Modena), 65′ Vicari (Reggiana)
Palermo-Catanzaro 3-2
3′ Pittarello (C), 15′ Johnsen (P), 32′ Pittarello (C), 54′ Nuamah, 86′ Pohjanpalo (P)
Sampdoria-Sudtirol 1-0
31′ Abildgaard
Spezia-Venezia 2-2
7′ Yeboah, 70′ Sagrado (Venezia), 73′ Valoti, 90′ Artistico (Spezia)
CLASSIFICA SERIE B
1.Venezia 79
2.Frosinone 78
3.Monza 75
4.Palermo 72
5.Catanzaro 59
6.Modena 55
7.Juve Stabia 50
8.Avellino 46
9.Cesena 46
10.Mantova 46
11.Carrarese 44
12.Sampdoria 44
13.Padova 43
14.Südtirol 40
15.Empoli 40
16.Virtus Entella 39
17.Pescara 34
18.Bari 34
19.Spezia 34
20.Reggiana 34
Foto: sito Serie B